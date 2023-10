Ferrara: "Israele, Moni ha ragione". Cgil: "No a censure e manipolazioni"

Dalle forze politiche alla Cgil. Le manifestazioni di solidarietà al direttore dimissionario del teatro Comunale, Moni Ovadia, sono sempre di più. Addirittura, annuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, Tommaso Mantovani, "abbiamo lanciato una raccolta firme assieme a Rifondazione Comunista, per tentare di salvaguardare la posizione di Ovadia, che rappresenta una garanzia per la libertà di espressione. Al di fuori delle tifoserie politiche". "Esprimiamo piena solidarietà a Moni Ovadia – così gli esponenti della sinistra, di Rifondazione e del Partito Comunista – costretto alle dimissioni dal suo ruolo di direttore del Comunale per aver espresso la sua visione sulla questione, evidentemente la libertà di espressione e di pensiero non valgono quando si parla di Palestina. È il momento di chiedere a gran voce che cessi l’attacco alla popolazione di Gaza da parte dello Stato di Israele, che si prenda una netta posizione in difesa del popolo palestinese e dei suoi diritti. Siamo tutti contro la guerra, ma prima ancora siamo contro le ingiustizie e le sopraffazioni e quella che Israele sta portando avanti da decine di anni è proprio questo: una occupazione militare considerata dalla stessa Onu un crimine di guerra".

Dello stesso avviso è anche la capogruppo del Misto, Anna Ferraresi. "Ovadia – così Ferraresi – ha mantenuto la schiena dritta. Non si è piegato a ciò che lui definisce giustamente ‘tirrania’. E l’ha sperimentato proprio da coloro che ne hanno tessuto le lodi, quando faceva loro comodo. È bastato esprimere un pensiero non condizionato dai dogmi della destra governativa, che subito si è scatenato l’inferno. Cos’ha espresso Moni Ovadia se non la verità? Dentro il Consiglio comunale non tutti sono nemici. La mia più sincera solidarietà". "Ovadia si dimette come conseguenza delle pressioni ricevute dall’interno della maggioranza del Consiglio comunale per le dichiarazioni espresse sulla posizione del governo israeliano – così Slc Cgil –. Noi ripudiamo ogni forma di censura e di manipolazione politica delle libere opinioni".