Ferrara, la crescita e l’attrattività: "Serve gioco di squadra tra politica, rappresentanza e società civile"

Oggi più che mai serve avere uno sguardo ampio sul mondo e sui nostri territori. Da una parte abbiamo bisogno di capacità politiche, sociali ed economiche per affrontare l’emergenza di un sistema in difficoltà, dall’altra, però, le complessità del momento non devono ostacolare la costruzione di un’idea di futuro e di quello che vogliamo essere. In quale sviluppo crediamo? Quale modello di territorio vogliamo costruire? Su quali leve di competitività vogliamo fare forza? Quali vocazioni vogliamo coltivare? Sono queste le domande a cui occorre dare delle risposte - non da soli, però - per individuare vincoli attuali ma, soprattutto, nuovi generatori di crescita e di attrattività.

Realizzare concretamente questa visione significa innanzitutto puntare sul gioco di squadra tra i diversi attori coinvolti in tale percorso: la classe politica deve fornire un chiaro indirizzo allo sviluppo e dare coerenza alle scelte nel lungo termine; il sistema di rappresentanza è chiamato a contribuire a un progetto comune, apportando idee e competenze; la società civile deve farsi parte attiva sostenendo questi processi in logica partecipativa. “La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti, deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia”. Questa la lungimirante visione di Adriano Olivetti: l’idea che l’impresa fosse per l’uomo e non l’uomo per l’impresa. Una visione rivoluzionaria, allora come oggi, presente in tantissime nostre imprese, che scelgono di coniugare dimensioni diverse e solo apparentemente distanti (culturale, sociale, ambientale) con la capacità di generare innovazione.

Gli ingredienti ci sono tutti: il welfare aziendale, la cura dei lavoratori e delle loro famiglie, i legami indissolubili con i territori e le loro comunità, il dialogo con i cittadini, le Istituzioni e le associazioni. E i consumatori, che, anche grazie a web e social, orientano le scelte delle imprese verso la sostenibilità ambientale e sociale. Il mercato premia questo atteggiamento. Le nostre imprese hanno già raggiunto gran parte degli obiettivi di sostenibilità, dove la parola d’ordine non è più: “produzione in serie, ma creazione sostenibile di prodotti su misura”.

La loro vocazione a collaborare, partecipando a distretti e reti d’imprese, rappresenta il segreto della capacità di competere e al tempo stesso di produrre coesione e innovazione sostenibile. Il lavoro resta la vera priorità e il mondo dell’impresa conosce bene il valore del lavoro e dell’impegno quotidiano, che è fonte non solo di migliori prospettive di reddito, ma anche di partecipazione sociale e affermazione personale. L’impresa, nel libero mercato, nella concorrenza e nella trasparenza, è il grande motore dello sviluppo e della crescita. Perché è dalle imprese che passa la via del futuro, con l’autorevolezza dei fatti e il coraggio delle loro idee.

vicepresidente Camera di commercio Ferrara Ravenna