"Ferrara: L'Associazione Carabinieri ricorda i caduti"

L’Associazione Carabinieri, sezione di Ferrara, quest’anno ha intensificato il programma delle celebrazioni per ricordare i suoi caduti, quasi a voler recuperare quel tempo di inattività imposto dal Covid. Il primo evento si è svolto a Ferrara il 13 marzo scorso, con una solenne celebrazione alla memoria dei caduti dell’Arma dei Carabinieri nelle missioni di pace. Nel mese di maggio, il presidente Carmelo Perez, con un pullman di soci, si è recato al Parco della Rimembranza di Gorizia per posare una corona di fiori al monumento dedicato ai carabinieri caduti, alla cerimonia era presente il Cap. della Compagnia di Gorizia Rosita Cioffi; successivamente il gruppo si è portato a Tarnova in Slovenia per commemorare i carabinieri infoibati.

Tra le vittime gettate nelle viscere della terra carsica dai partigiani comunisti titini anche l’App. Francesco Guarini , papà di Giovanni Guarini, carabiniere in quiescenza, storico, ricercatore dei crimini della seconda guerra mondiale. Ad accoglierli e accompagnarli proprio Giovanni Guarini, presidente del Nastro Azzurro e già presidente dell’Anc per moltissimi anni; nessuno più di lui, infatti, conosce la storia di quel maggio 1945 per aver impiegato tutta la vita alla conoscenza dei luoghi, la raccolta di prove, le testimonianze e acquisito importanti documenti che sono stati oggetto di studio e di pubblicazioni di numerosi libri. Domenica 3 settembre scorso, la Sezione Anc ferrarese ha concluso il suo pellegrinaggio itinerante a Malga Bala, per ricordare i dodici carabinieri trucidati dai partigiani sloveni, quì il gruppo è stato accolto e guidato dal giornalista Antonio Russo autore di molti libri che rievocano fatti accaduti nella Seconda Guerra Mondiale, il giornalista con grande professionalità, ha fatto rivivere la storia raccapricciante dell’eccidio di Malga Bala, a partire dalla sera del 23 marzo, fino alla morte dei militi avvenuta il 25 marzo 1944. Alla cerimonia hanno preso parte il Vice comandante della compagnia di Tarvisio Diego Zancato, il presidente dell’Unione invalidi per servizio Maurizio Argirò, il presidente del Nastro Azzurro di Gorizia Giovanni Guarini, il presidente dei Partigiani Cristiani Francesco Bertelli. Anche in questa circostanza è stata deposta una corona sul luogo dove riposano i resti dei Carabinieri, la cerimonia si è conclusa con un toccante intervento di Don Alan e la preghiera del Carabiniere. Il presidente Carmelo Perez ha già anticipato che la prossima tappa sarà Fiesole (Firenze) per ricordare i carabinieri martiri di quella città.

re. fe.