Ferrara, maltratta moglie e figlio: condannato a quattro anni

Maltrattamenti in famiglia, foto generica

Ferrara, 10 marzo 2023 – Offese, botte, umiliazioni e minacce, alcune anche con un coltello puntato alla gola. Un incubo maturato tra le mura di casa dal quale ora, finalmente, una madre e un figlio potranno iniziare a svegliarsi. Il processo di primo grado a carico del marito e padre delle vittime – un operaio marocchino di 62 anni – si è concluso ieri mattina con una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione. L’uomo, residente a Massenzatica ma attualmente in carcere per altri reati, era accusato di maltrattamenti in famiglia. Questo procedimento corre parallelo a un altro, relativo a un fatto di sangue avvenuto nel’ottobre 2020 nella casa della coppia, dove all’epoca il 62enne scontava gli arresti domiciliari. Al culmine di una lite, aveva accoltellato la moglie provocandole gravi lesioni a un occhio (un fatto per cui l’uomo è già stato condannato in via definitiva a a quattro anni e quattro mesi). Il processo per maltrattamenti è scaturito dopo l’accoltellamento. Quell’aggressione ha infatti convinto la moglie ad aprirsi con i propri legali e a raccontare altri episodi di soprusi commessi tra le mura domestiche, anche ai danni del maggiore dei tre figli della coppia. Dalla querela della donna è...