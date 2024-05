Ferrara-Mare, ancora lavori: "Stop alle ruspe nei festivi, evitare le code per i turisti"

Obiettivo, ridurre i disagi ed evitare di trasformare il viaggio, sulla carta un breve viaggio, per andare e tornare dal mare in un calvario. Questa la missione al centro del vertice straordinario che si è tenuto ieri nel Palazzo di Governo. Al summit, coordinato dal prefetto Massimo Marchesiello, il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani, alcuni sindaci, le forze dell’ordine e le associazioni di categoria. Sul tavolo il piano dei cantieri lungo la Ferrara-Mare, il raccordo autostradale che da Ferrara arriva a Porto Garibaldi.

Dal confronto sono emerse le azioni da intraprendere per il periodo estivo, proprio per ridurre l’impatto sugli automobilisti. Con un punto fermo. Gli interventi di riqualificazione del tracciato vanno fatti – è stato precisato – perché sono indispensabili per il miglioramento della sicurezza della strada. Di recente sono stati avviati interventi di pavimentazione per un investimento di oltre 2,8 milioni di euro. I lavori che interesseranno la carreggiata in direzione Ferrara e saranno ultimati entro la metà di giugno. A causa del cantiere ci saranno dei restringimenti, per tratte di lunghezza non superiore ai 3 chilometri. I cantieri, un primo punto fermo, saranno esclusivamente nei giorni feriali. Stop nei festivi e prefestivi quando il flusso di turisti per il mare aumenta in modo esponenziale. I lavori fanno parte del più ampio piano di riqualificazione del raccordo che, negli ultimi quattro anni, ha comportano un investimento complessivo di 30 milioni di euro, di cui 26 già realizzati. A questi investimenti si aggiungono altri 5 milioni che sono già stati inseriti nell’ultima proposta di contratto e saranno avviati successivamente. Sono 40 i chilometri di tracciato già riqualificati. Gli interventi sono in corso di ultimazione su altri 12 chilometri. Su altri 25 chilometri i lavori saranno presto avviati portando all’80% l’avanzamento del piano. Ci saranno cantieri su ponti e viadotti per oltre 17 milioni, verranno sostituite le barriere di sicurezza per 5,8 milioni, nuova segnaletica orizzontale e verticale 2,3 milioni e altri 1,5 milioni di opere complementari. Di questi, 5 milioni di lavori sono già stati eseguiti e altri 5 sono in corso.

Altri interventi in arrivo per 3,5 milioni di euro. Tra i principali cantieri, quelli ai viadotti ‘Campolungo’, al sovrappasso al km 23,400 ed il viadotto Rovereto. I restrigimenti attivi su questi cantieri saranno rimossi entro la terza settimana di giugno, ad eccezione di quello sul viadotto Rovereto, che sarà chiuso entro la seconda settimana di luglio. A meno di un completamento definitivo delle opere, le limitazioni riprenderanno a settembre. Nelle prossime settimane la prima fase dei lavori al cavalcavia Pallotta, danneggiato il 9 aprile dal passaggio di un camion con un carico troppo alto. Entro giugno verrà smontata la parte danneggiata. Lungo l’arteria ci saranno cantieri per la manutenzione del verde e la riparazione delle barriere di sicurezza. Verranno evitati i periodi di massima affluenza dei turisti. Il mare oltre il parabrezza, valigie e dita incrociate lungo una striscia d’asfalto.

Mario Bovenzi