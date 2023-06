"Ferrara-mare, convocare Anas"

di Stefano

Di Brindisi *

Ogni affermazione che le condizioni della Ferrara-mare sono indecorose e penalizzano turismo e imprese è incontrovertibile e non c’è nessun elemento di novità, anche nella legittima indignazione. Avere un tracciato non sicuro, con continui lavori in corso, potenziati in primaver ed estate, sembra una barzelletta nel 2023, quando è assodato che sono le infrastrutture il cuore dello sviluppo. La nota ancor più negativa è data dal fatto che la Ferrara-mare collega vari Comuni e Ferrara con l’ospedale di Cona come tratto alternativo alla trafficata via Comacchio. Anche solo per questo dovrebbe essere funzionale e funzionante. Va aggiunta la mancanza di punti ristoro eo rifornimento, che la rendono ancor più vulnerabile e hanno indotto in passato a chiederne una trasformazione in autostrada, così da garantire col pedaggio migliorie e sicurezza. Eppure da anni siamo in emergenza, incapaci di farci ascoltare. Gli incidenti si contano, i morti pure. Le istituzioni chiedono ad Anas risposte ed esse non soddisfano le esigenze di mittente. E siamo punto e a capo. La questione è stata più volte portata in Parlamento, eppure nulla si muove. Serve un obiettivo tassativo, che vada oltre le intenzioni. E’ dunque importante oggi avere la certezza che è all’attenzione anche della neo accorpata Camera di commercio di Ferrara-Ravenna. La strada è convocare - rappresentanza economica, di categoria, politica, istituzioni - Anas, con un interlocutore vero, in carne ed ossa, chiedendo un progetto definitivo, con tempi certi, oltre le calendarizzazioni annuali. Non basta chiedere, bisogna pretendere con una unica voce. E bisogna farlo ora in vista del 2024.

* amministratore Unico Sipro