"Ferrara-Mare, evitiamo i cantieri in estate"

Anas calendarizzi gli interventi programmati sul raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi in modo da evitare, per quanto possibile, la cantierizzazione durante il periodo estivo, minimizzando così i disagi per il traffico. È questa la richiesta avanzata dal Gruppo regionale del Pd, attraverso il capogruppo Paolo Calvano (primo firmatario) e la consigliera Marcella Zappaterra, tramite una interrogazione depositata nella giornata di ieri. Nel documento, viene ricordato come la "Ferrara-Mare" rappresenti un’infrastruttura strategica per il territorio, essenziale per il collegamento tra la Città estense e il litorale adriatico: "Tuttavia negli anni addietro i lavori e la loro tempistica di cantierizzazione, specie durante i periodi di maggiore afflusso turistico, hanno creato notevoli disagi a cittadini e visitatori, con ripercussioni non solo sulla mobilità ma anche sull’economia locale". In merito agli interventi di manutenzione attualmente in atto, avviati da Anas spa l’8 gennaio 2025, Calvano e Zappaterra sottolineano l’urgenza di un confronto tra Regione e gestori delle infrastrutture per definire una programmazione dei lavori più efficace, che eviti ulteriori disagi nei mesi estivi: "Comprendiamo l’importanza di mantenere in buone condizioni le nostre infrastrutture, ma è fondamentale che i lavori siano pianificati in modo da ridurre l’impatto sul traffico e sulla vita quotidiana delle persone".

Queste, dunque, le motivazioni per cui i consiglieri dem hanno presentato l’interrogazione, nella quale si chiede alla Regione quale sia la calendarizzazione degli interventi programmati da Anas sull’intero tratto e quando sarà prevista la riapertura dell’uscita di Rovereto in direzione Porto Garibaldi, nonché eventuali dettagli relativi alla programmazione degli interventi in corso che potrebbero influire sulla riapertura. Chiedono inoltre di conoscere quali iniziative l’amministrazione regionale intenda intraprendere per favorire una programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che eviti, per quanto possibile, la cantierizzazione durante il periodo estivo, minimizzando i disagi per il traffico: "Proponiamo inoltre l’avvio di un tavolo di confronto con Anas per promuovere interventi strutturali che garantiscano maggiore durabilità del manto stradale e una riduzione delle frequenti manutenzioni. Il turismo è un pilastro fondamentale per l’economia e il benessere del nostro territorio e servono infrastrutture adeguate per il suo sviluppo – concludono Calvano e Zappaterra –. Come Regione, faremo la nostra parte affinché le infrastrutture siano sicure ed efficienti".