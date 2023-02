Ho notato che sull’autostrada Ferrara-Portogaribaldi spesso un paio di Comuni inviano pattuglie di vigili per controllare ed eventualmente sanzionare violazioni al Codice della strada. Ma questo tratto non è a tutti gli effetti un raccordo autostradale e sottoposto a tutte le norme delle autostrade in cui è ammessa per le violazioni e i controlli solo la Polizia di Stato con esclusione delle Polizie locali? Che poi i verbalizzati paghino, è probabilmente dovuto al fatto che per ricorrere al Giudice di Pace bisogna pagare tributi sostanziosi.

G.T.