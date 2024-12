Ferrara-mare, incidente. Auto si ribalta: due feriti

È di due persone ferite, il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di ieri sulla strada provinciale 15 (via del Mare), nel tratto tra gli svincoli del raccordo autostradale ‘Ferrara-Mare’ e la rotatoria di Volania. Il sinistro è avvenuto attorno alle 11 e ha visto il coinvolgimento di due vetture. Per cause in fase di accertamento, un’automobile con a bordo due persone (un uomo e una donna), che stava procedendo in direzione Massa Fiscaglia, è finita fuori strada: secondo quanto si apprende, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, dopo aver impattato lievemente con un’altra auto che procedeva in senso opposto. La macchina è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata in un terrapieno. Sul posto sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Nel giro di pochissimo tempo, sono intervenute due ambulanze, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la polizia locale di Comacchio. Mentre gli agenti della Polizia locale governavano la viabilità, i pompieri si sono messi subito all’opera per mettere in sicurezza i due mezzi e per aiutare i sanitari a raggiungere l’uomo e la donna rimasti incastrati nell’abitacolo dell’auto finita fuori strada. Estratti i due feriti, il personale del ‘118’ ha subito prestato loro le prime cure sul posto; entrambi sono stati portati all’ospedale "Sant’Anna" di Cona: l’uomo a bordo dell’ambulanza, mentre la donna è stata trasportata con l’elisoccorso. Stando alle notizie raccolte, entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Illeso, invece, il conducente dell’altra auto coinvolta nel sinistro. Terminate le operazioni di soccorso alle persone ferite, gli agenti della Polizia locale di Comacchio hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.