Ferrara-Mare, la riqualificazione. Da Roma 61 milioni in quattro anni: "Ma il sogno resta l’autostrada"

Sessantuno milioni in quattro anni per la "riqualificazione" della Ferrara-Mare ma con l’occhio puntato verso quel sogno (utopia?) chiamato autostrada che colleghi la Germania con Porto Garibaldi, transitando per Cento e Ferrara. "Quei finanziamenti – spiega il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni (foto) – per un tratto stradale di circa 50 chilometri, sono un bel risultato e rappresentano un altro impegno preso e mantenuto dal Governo". Interventi, aggiunge subito, "che servono a mettere in sicurezza l’esistente. Certo, la Superstrada, per come è stata concepita e costruita, sarà caratterizzata sempre da problemi strutturali".

Il punto su lavori e fondi, lo fa Anas. "Negli ultimi quattro anni, l’asse stradale – spiega una nota – è stato interessato da un vasto programma di riqualificazione, con un investimento complessivo di 61,23 milioni di euro di cui 22,62 per ripristino opere d’arte, 9,72 per adeguamento di barriere di sicurezza, 2,42 per ripristino segnaletica stradale, 1,52 milioni per opere complementari e 24,95 per ripristino pavimentazioni". Tra questi, 27,02 milioni "sono stati ultimati", 18,06 in corso di esecuzione, 15,84 in corso di progettazione e 0,31 milioni "saranno avviati entro l’anno". Per le pavimentazioni stradali, precisa Anas, "il piano ha consentito di riqualificare, sulle due carreggiate, circa 77 chilometri e prossimamente si procederà con ulteriori 20". Terminati i quali, "l’intervento avrà riguardato il 97% dell’intera estesa, migliorando la percorribilità con la risoluzione delle principali criticità che in questi anni hanno caratterizzato il raccordo". Criticità che continuano imperterrite ancora oggi, creando numerosi disagi a chi la percorre. Nel report di Anas, vengono poi ricordati i cantieri inerenti il ripristino dei viadotti: il “Rovereto” e il “Campolungo“ (finiti a marzo), il viadotto “Comacchio” (il cantiere sarà terminato entro settembre), poi il sovrappasso al chilometro 83+115 della Statale 16 (entro ottobre 2026) e il cavalcaferrovia tra il chilometro 0+980 e l’1+310 (entro febbraio). In corso anche la sistemazione del cavalcavia “Pallotta”, danneggiato da un tir. "L’attuazione dei lavori – chiude Anas – rende necessaria l’implementazione di cantierizzazioni che, in alcuni casi determinano, inevitabilmente parzializzazioni delle carreggiate".

Fin qui l’attualità, ma qual è il futuro della disastrata Ferrara-Mare, sempre al centro di durissime polemiche? "Siamo consapevoli – dice Balboni – che servirebbe un’autostrada, un sogno che i ferraresi di buon senso coltivano da tempo, perché sarebbe uno straordinario volano di sviluppo per le nostre imprese e per il turismo. Una direttrice che da Porto Garibaldi colleghi Ferrara con Cento, Reggiolo e vada molto oltre. Un progetto che resta però legato alle sorti dell’Autobrennero". Intanto ieri il Consiglio di Stato ha dato il definitivo ok ai lavori della Variante della Statale 16 (ne parliamo nella pagina accanto, ndr). "Pur manifestando soddisfazione per la decisione – chiude Balboni – su un tratto fondamentale nel collegamento con Ravenna, prendiamo atto che ci fu una discutibile programmazione e un’altrettanto discutibile politica del territorio del Comune di Argenta".

