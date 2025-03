Ferrara-Mare, lavori e turismo: "Presto un incontro con Anas . Per ridurre i disagi d’estate"

"Anas a breve organizzerà un tavolo di confronto in sede prefettizia per pianificare i cantieri sul raccordo Ferrara-Mare, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi nei mesi estivi", questa in sintesi la risposta che l’assessora regionale Irene Priolo ha dato al capogruppo del Pd Paolo Calvano, che ha firmato un’interrogazione insieme alla consigliera Marcella Zappaterra.

Il raccordo RA08, che collega la città di Ferrara al mare Adriatico, è una delle principali arterie di trasporto della regione. Negli ultimi quattro anni, questo asse è stato oggetto di un ampio programma di riqualificazione, con un investimento complessivo di 61,23 milioni di euro. Di questa somma, 22,62 milioni sono stati destinati al ripristino di diverse opere 9,72 milioni per l’adeguamento delle barriere di sicurezza, 2,42 milioni per la segnaletica stradale, 1,52 milioni per opere complementari, e 24,95 milioni per il ripristino delle pavimentazioni stradali.

Oltre ai lavori già completati, altri interventi sono in corso e previsti per i prossimi anni, tra cui il ripristino dei viadotti ’Rovereto’ e ’Campolungo’ (previsti per questo mese) e del viadotto ’Comacchio’ (conclusione stimata per luglio di quest’anno). Questi investimenti mirano a migliorare la percorribilità dell’intero raccordo, affrontando le principali criticità della strada.

"Alla luce di questi importanti investimenti e degli impegni presi da Anas, chiediamo la massima attenzione nella gestione della tempistica dei cantieri", ha dichiarato il capogruppo del Pd Paolo Calvano. "Il raccordo Ferrara-Mare è fondamentale per il turismo e il pendolarismo lavorativo, con l’approssimarsi della stagione estiva, è cruciale che l’organizzazione dei lavori riduca al minimo i disagi per gli utenti".

Anas ha confermato che verrà convocato un tavolo di condivisione con gli enti locali, per coordinare le attività di cantierizzazione e limitare gli impatti sulle principali arterie stradali durante i periodi di maggiore afflusso, come l’estate e i ponti festivi.