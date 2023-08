Ferrara-Mare, finiti i lavori della supestrada: si riparte con un weekend di fuoco

Ferrara, 4 agosto 2023 – La Ferrara-Mare torna alla normalità: l’Anas oggi ha concluso i lavori di ripristino della condotta idrica posta al 14,200 del raccordo autostradale Ferrara- Porto Garibaldi, vicino a Ostellato, in provincia di Ferrara.

Il ripristino della condotta idraulica è finito, la Ferrara-Mare riparte

Una storia lunga 2 mesi, cominciata lo scorso 27 maggio quando un cedimento della carreggiata, una vera e propria voragine, aveva causato la chiusura temporanea del tratto stradale.

Al fine di riaprire il tratto al transito il prima possibile, per preservare i flussi di traffico del periodo estivo, Anas ha subito eseguito le ur g enti operazioni di ripristino del manto stradale, per poi riaprire il primo giugno.

Risolto il problema del cratere, si è poi iniziata la progettazione dell’intervento di ripristino definitivo, in collaborazione con i consorzi idrici del territorio, per sistemare una nuova condotta idraulica e rifare completamente il corpo stradale.

I lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sono partiti a giugno, esclusivamente infrasettimana e nei giorni feriali, e hanno visto la sistemazione di 23 chilometri di asfalto.

Il 31 luglio si è invece dato inizio ai lavori per le tubature idriche, anche questi solo durante la settimana, per permettere la circolazione in vista del secondo weekend di esodo estivo.

Il ripristino della Ferrara-Mare era fondamentale per permettere un viaggio più fluido verso i lidi ferraresi che, nonostante l’aumento dei prezzi, continuano ad attirare centinaia di turisti.