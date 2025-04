Ferrara-Mare, nuova indecenza. Raccolti 42 sacchi di immondizia

Raccolti 42 sacchi di rifiuti indifferenziati. Sono cominciate in anticipo a Ostellato le pulizie di Pasqua. La vigilia della Pasqua sulla Ferrara mare, in zona Ostellato, i volontari di Bulldozer hanno lavorato per ripulire le piazzole di sosta di emergenza della super strada, con l’apporto della Polizia Stradale. Quanto raccolto è stupefacente, indice dell’inciviltà di coloro che si sbarazzano con noncuranza degli oggetti che non servono più anziché chiamare Clara, che provvederebbe in modo gratuito e migliore nell’incombenza. Nell’intera giornata della vigilia di Pasqua sono stati raccolti differenziati e trasportati 42 sacchi di rifiuti indifferenziati, 5 sacchi di vetro e lattine, 1 sacco con plastica, 6 sacchi del potenzialmente inquinante amianto, 1 pneumatico di camion, 3 pneumatici d’auto, 20 chilogrammi di ferro, 60 chilogrammi di ingombranti vari, 30 chilogrammi di inerti, 40 chilogrammi di carta catramata, un quintale di legno. Segnalato tutto a Clara spa per il successivo trasporto. Oltre alla fatica, i volontari sono stati abbandonati dal furgone, con la speranza che il guasto non sia niente di troppo costoso.

f.v.