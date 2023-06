Ferrara-Mare, parla il gestore "Investimenti per 23 milioni di euro Traffico da record, usure inevitabili"

"Il raccordo autostradale 8 “Ferrara-Porto Garibaldi” noto anche come “Ferrara Mare” è oggetto di interventi di manutenzione atti a mantenere ed elevare gli standard di sicurezza stradale". Ecco l’Anas in risposta a una serie di questioni poste sul tavolo dal nostro giornale dopo l’ennesimo squarcio dell’asfalto, chiusure e inevitabili disagi. "L’arteria – spiega in una nota la società del Gruppo FS Italiane che si occupa di infrastrutture stradali – nel corso degli ultimi tre anni è stata interessata da un programma di riqualificazione del corpo stradale per oltre 19 milioni". Interventi che "hanno lo scopo di superare la logica degli interventi episodici in favore di azioni programmate e durature". Nell’ambito di tale programma, Anas "ha ultimato investimenti per circa 14 milioni di euro". E a breve "saranno attivati lavori di pavimentazione per un milione".

A questi – continua l’elencazione di numeri – si aggiungono "altri 4,5 milioni di interventi di rifacimento che potranno, come condiviso con gli enti territoriali competenti, essere eseguiti nei giorni feriali preservando così, anche nella prossima stagione estiva, i giorni festivi e prefestivi e garantendo il fermo cantieri nelle settimane a cavallo del 15 agosto".

Si parla poi dei recenti eventi meteo, per via dei quali "è stata proposta e autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la rivisitazione del piano di interventi nell’ambito della rimodulazione della Legge di bilancio 2022", assegnando "ulteriori" finanziamenti per complessivi 4,4 milioni di euro, "per i quali già sono già in corso di definizione le relative progettazioni". Un investimento complessivo per asfaltature che si aggirerebbe, sempre stando ai dati forniti da Anas, attorno ai 23,8 milioni. Non è finita.

Il piano complessivo, continua la nota, "prevede interventi per 17 milioni per la manutenzione delle barriere di sicurezza laterali (per un investimento di 1,1 milioni) e di 10 ponti e viadotti, anche minori, tra cui il Ponte Campolungo, il viadotto Comacchio, il viadotto Romea".

Sull’intera superstrada, ricorda poi Anas, "si raggiungono volumi giornalieri di quasi 35.000 veicoli con medie, su base annua, di quasi 14.000 mezzi e con un’incidenza dei veicoli pesanti che supera il 10% del traffico complessivo". Inevitabile, ecco la conclusione, "che l’impatto di questo significativo utilizzo sui tratti dove non siamo ancora riusciti ad intervenire comporti per l’infrastruttura evidenza dei segni dell’usura". Tuttavia, l’intero raccordo "viene costantemente monitorato per verificare le condizioni di percorribilità e per agire con interventi localizzati e mirati laddove ne ricorra la necessità". Peccato, concludiamo noi, che a fronte di questi "investimenti" e "continui monitoraggi" la situazione continui a deteriorarsi e a peggiorare ora dopo ora.

