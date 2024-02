Ferrara-Mare, scattano i lavori sul cavalcavia

Raccordo ‘Ferrara-Porto Garibaldi’, scattano oggi i lavori sul cavalcavia, snodo cruciale del traffico di un asse stradale che dalla nostra città arriva fino al litorale, ai sette lidi. Il cantiere, che durerà quasi un mese nelle previsioni di Anas, ha come obiettivo quello di realizzare i lavori di risanamento del cavalcavia che si trova al chilometro 23,400. La stessa Anas, per consentire ad operai e ruspe di entrare in azione, ha programmato la chiusura dello svincolo corrispondente lungo il raccordo autostradale Ferrara – Porto Garibaldi. Il cantiere è stato preceduto da un lungo lavoro di ’consultazione’ con i sindaci del territorio proprio per cercare di ridurre al minimo l’impatto sul traffico. Il provvedimento è stato infatti concordato a seguito di alcuni incontri con gli enti e le Amministrazioni territoriali coinvolte nel progetto. La limitazione al traffico sarà attiva da oggi e durerà fino all’8 marzo. Il piano dei lavori interesserà anche le rampe di collegamento alla strada statale 495, chiamata ‘Di Codigoro’, in entrambe le direzioni. Ovvero, da e verso l’abitato Migliarino. Il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità locale adiacente, lungo il percorso alternativo tra gli svincoli di ‘Rovereto’ di ‘Ostellato’. Si accendono le ruspe quindi, anche il periodo è stato concordato con i Comuni. Il cantiere è stato programmato nella stagione invernale proprio per agevolare flussi di traffico nel prossimo periodo primavera-estate, quando su quella striscia d’asfalto che porta al mare si riverseranno migliaia di veicoli diretti ai sette lidi. Un intervento cruciale, su un arteria strategica. Il progetto, per lo stanziamento di oltre 720 mila euro, è inserito in un più ampio programma di interventi che, in corso di attuazione. L’opertazione è finalizzata alla riqualificazione dell’intero asse stradale per un finanziamento complessivo che si aggira sui 56,4 milioni di euro di cui, nel triennio 2021-2023, per piani viabili, opere d’arte e barriere di sicurezza sono stati completati lavori per circa 31,6 milioni di euro e consegnati ulteriori lavori per quasi 6 milioni di euro. Ormai da anni la superstrada Ferrara Mare è interessata da un consistente piano di lavori. Il traffico molto sostenuto è certo un fattore che contribuisce a deteriorare il manto. Forti le proteste negli scorsi anni per buche e avvallamenti, proteste che si sono spente dopo gli ultimi lavori di Anas. Non sono mancate contestazioni anche per la programmazione dei lavori, in alcuni casi andati a ’combaciare’ proprio con la stagione estiva con un forte impatto sul turismo.