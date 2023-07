Ferrara-mare tra lavori e disagi Appello a Salvini e all’Anas Guberti: "È ora di cambiare passo"

Una appello al ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, oltreché al direttore generale di Anas, Aldo Isi, per mettere in sicurezza le infrastrutture strategiche del territorio a partire dalla Romea, dall’E45 e dalla Ferrara-Mare. E’ questo l’appello che il presidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna, Giorgio Guberti, ha lanciato attraverso una missiva inviata al ministero e alla società che si occupa della gestione delle strade. "Nella difficile situazione che stiamo vivendo, aggravatasi a seguito dei tragici eventi alluvionali del maggio scorso – scrive Guberti - la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune delle principali infrastrutture sui territori delle province di Ferrara e Ravenna può rivelarsi un fattore ancor più decisivo per favorire la ripartenza dell’economia e la competitività dei più importanti comparti produttivi, in primis manifatturiero e turistico. Per questo mi sento in dovere, anche a nome delle categorie economiche e in considerazione dell’alto prezzo sin qui pagato in termini di vite umane dalle comunità ferrarese e ravennate, di rivolgervi un pressante invito a sbloccare la grave situazione di stallo che purtroppo perdura ormai da svariato tempo e ad accelerare il più possibile le procedure per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, l’affidamento dei lavori e l’avvio dei cantieri". Secondo Guberti è necessaria una risposta "positiva nei tempi più rapidi possibili alle esigenze espresse dal territorio, perché se è un fatto consolidato che un adeguato sistema infrastrutturale rappresenti una condizione essenziale per aumentare l’attrattività di un sistema territoriale, è altrettanto vero che i "costi del non fare" minano la capacità delle nostre imprese di recuperare il terreno perso in questi anni di crisi economica". La Ferrara-Mare, si legge nella lettera, è "una via di comunicazione fondamentale per i trasporti commerciali tra il porto di Ravenna e il Nord Italia, nonché via di collegamento per il turismo verso i Lidi Comacchiesi". La E 45 rappresenta "l’unica via di accesso possibile per molte comunità dell’appennino, una connessione fondamentale fra statale 16 e l’A14, fra Ravenna e Cesena ma, soprattutto, la via verso sud di uno dei più importanti porti italiani gravata da anni da cantieri".