Ferrara, McDonald’s dona 350 pasti caldi a settimana

La terza edizione di ’Sempre aperti a donare’ arriva in provincia di Ferrara, dove McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald donano 350 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio che accolgono persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare dell’Emilia-Romagna. I ristoranti McDonald’s di Ferrara in Via Modena, di Cento in via Matteo Loves e di Comacchio lungo la SS Romea sono coinvolti da vicino nel progetto. I pasti sono stati ritirati e distribuiti a Caritas di Ferrara, Caritas di Penzale e al Gruppo Caritas Parrocchiale S. Maria In Aula Regia di Comacchio.