"Ferrara mi riempie il cuore. Un ritorno a casa"

di Laura Guerra

Stasera alle 21 al teatro Nuovo, Enzo Ghinazzi in arte Pupo si racconterà in ‘Su di noi, la nostra storia’, uno spettacolo che è anche occasione per scoprire il passato estense del cantautore ma anche i messaggi di speranza per il pubblico.

Pupo, ci racconta il suo legame speciale con Ferrara?

"È una città che fa parte della storia della mia vita a partire dagli anni ’70. Tutto inizia da Filo di Argenta, dove ho un amico con il quale ho cominciato l’avventura alla Baby Record. È Paolo Barabani, un cantautore che ha cantano a Sanremo dell’81 la canzone ‘Hop hop somarello’ che abbiamo scritto insieme, collaborando anche per altre canzoni come ‘Su di noi’ o ‘Firenze Santa Maria Novella’. Ancora oggi, seppure ci vediamo pochissimo, siamo ancora molto amici. Prima ancora, ero a Ferrara perché facevo il rappresentante di dischi in Emilia. Sono stato molte volte allo stadio a giocare con la nazionale cantanti e, di recente, con Vittorio Sgarbi per uno spettacolo al Gad. Ora è un piacevole ritorno".

Un ritorno a casa?

"È una città che mi riempie il cuore. Sono un grande appassionato di calcio e ho vissuto le vicende della Spal quando era in serie A. Mi hanno invitato tante volte anche al carnevale di Cento, ma non sono ancora riuscito ad andarci: sarei perfetto perché di maschere nella mia vita ne ho indossate molteplici".

Cosa ci svela dello spettacolo?

"Avrà la caratteristica di stupire. Negli stadi l’artista non interloquisce col pubblico ma canta e basta, mentre nel mio spettacolo c’è un racconto che ha bisogno di momenti di particolare attenzione, filmati, foto, canzoni, ricordi e la musica è un sostegno al racconto della mia vita. Racconto il dramma della dipendenza da gioco d’azzardo, di quanto questa piaga si sia evoluta in modo incontrollabile e dell’impatto che oggi ha nella società, della dipendenza dal sesso, della demenza senile della mia mamma. Poi le mie canzoni più famose. E svelerò qual è il ‘Gelato al cioccolato’ scritto da Malgioglio, canteremo con ‘Sarà perché ti amo’ che ho scritto per i Ricchi e Poveri e ci sarà una riflessione sul mondo del volontariato che per 35 anni ho praticato attraverso la nazionale cantanti fondata con Mogol e Morandi".

Parlando delle sue maschere e dei problemi che ha vissuto, possono essere un messaggio di speranza per chi sta vivendo gli stessi drammi?

"Sì, è un messaggio presente anche nella canzone nuova che ho scritto con mia figlia. Non c’è vittoria che non nasconda un dolore e non c’è un successo che non sia preceduto da un fallimento. I giovani hanno bisogno di avere l’esempio da seguire di chi è uscito da momenti difficili, loro che oggi non sono abituati ad avere a che fare col fallimento, con le delusioni, i no. La superficialità è un dramma e la gente giudica senza andare a fondo delle cose".

È quello che è successo a lei? "Sì. Io sono qui come sopravvissuto dopo 50 anni, grazie solo alla fortuna e a quelle capacità che non mi erano state riconosciute. Questo anche per colpa mia, perché il messaggio che avevo fatto arrivare era quello di un artista con la scadenza. Quando perdi, non devi perdere la lezione: qualcuna io la posso dare perché ho perso tanto e le sconfitte mi hanno insegnato molto. Non ho mai perso invano".

Cosa deve avere una canzone per attraversare i tempi?

"Tecnicamente deve avere armonie, melodie. È una questione di sequenza delle note. L’immortalità dei brani sta nei giri armonici classici. Questa è la spiegazione tecnica, il resto rimane un mistero. Di certo le canzoni di oggi tra 50 anni non le canterà nessuno perché nate in un periodo storico in cui la musica e il mondo girano veloci e consumano tutto in tempi brevi".