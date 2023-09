"Ferrara: Miti di carta di Tex, Diabolik e Nick Carter disegnati da Lunghini"

Un omaggio ferrarese ai grandi autori del fumetto italiano e internazionale, un viaggio attraverso i ricordi di gioventù e le storiche firme delle strisce più celebri. Si chiama ’Miti e passioni’ la mostra che il disegnatore ferrarese Alberto Lunghini inaugurerà oggi, alle 18, allo Spazio Aperto di via Carlo Mayr 69. L’allestimento rimarrà a disposizione del pubblico - con accesso gratuito - fino al 13 ottobre. Da Tex Willer a Diabolik, da Nick Carter a Sturmtruppen e Corto Maltese. Questi alcuni dei miti che compongono il racconto per immagini dell’artista ferrarese, per approdare poi alle “passioni”, che pure danno il titolo all’esposizione: la Spal, i grandi cantautori come De Andrè, De Gregori. "Un racconto di vita per immagini, attraverso i ricordi, ripercorrendo personaggi e opere che mi hanno fatto appassionare all’arte, al fumetto, al disegno. E da cui la mia attività è partita", spiega Lunghini. Si attende anche la presenza di Emanuele Taglietti, pittore e cartellonista ferrarese (ha lavorato, tra gli altri, con Federico Fellini, Sergio Leone, Dino Risi, Ettore Scola) e di Germano Bonazzi, disegnatore di punta di Nathan Never, i grandi maestri di Lunghini.