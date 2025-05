FERRARA Morta da gennaio. Corpo nel cellophane in garage

Da mesi non la si vedeva in giro. Sulle prime la cosa non aveva destato particolari sospetti, conoscendo la riservatezza della famiglia in questione. Ma negli ultimi tempi quella prolungata assenza ha iniziato a suscitare qualche interrogativo. Ma nessuno si sarebbe mai immaginato quello che era accaduto tra le mura di casa della 90enne Lidia Ardizzoni, una villetta alle porte di Scortichino, frazione di una manciata di case a cavallo tra le campagne di Modena e Ferrara. Il suo corpo senza vita, avvolto nel cellophane e nascosto sotto coperte e cuscini, è stato trovato lunedì sera dai carabinieri nel garage dell’abitazione che, da circa un anno, condivideva con il figlio, la compagna e il nipote.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il decesso della donna risalirebbe al 4 gennaio e sarebbe da ricondurre a cause naturali. Per i quattro mesi successivi, il cadavere dell’anziana sarebbe dunque rimasto nascosto nella rimessa. Il tutto, stando a quanto emerso, per permettere al figlio di continuare a ritirare la pensione dell’anziano genitore, diventata una importante fonte di sostentamento viste le difficoltà economiche che la coppia stava da tempo attraversando. Sull’accaduto la procura ha aperto un’inchiesta per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Nel registro degli indagati sono stati iscritti il figlio della pensionata, il 54enne Massimiliano Poletti e la compagna di un anno più giovane, Enrica Cavana (entrambi assistiti dall’avvocato Denis Lovison). Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso ed eventuali altri elementi utili a ricostruire i contorni dell’accaduto. La notizia ha suscitato sgomento e incredulità in paese, dove la famiglia, nonostante vi vivesse da una ventina d’anni dopo il trasferimento dal Modenese, era poco conosciuta. "Lidia era gentile e generosa – ripetono i vicini –. Mai avremmo pensato che una cosa del genere potesse succedere qui da noi".