‘Ferrara musica a Casa Romei’, ultima nota col pianista Cominati

Arriva alla conclusione la terza edizione di ‘Ferrara musica a Casa Romei’, oggi alle 21, con l’ultimo dei tre concerti organizzati nel Cortile d’onore della magnifica residenza signorile (via Savonarola al numero 30). Protagonista della serata, organizzata con la direzione regionale dei musei dell’Emilia Romagna, sarà Roberto Cominati. Il pianista accosterà la musica di Chopin a quella di due fondamentali compositori della Scuola nazionale spagnola, Albeniz e De Falla. Il recital si aprirà con la Sonata op. 58, composta nel 1844 quando Chopin aveva 34 anni. È un’opera di grandi dimensioni, con un movimento di apertura coinvolgente e nobile, un secondo più leggero, un Largo pieno di grazia cantabile e un finale di bravura sbalorditivo. C’è tutto Chopin: scrittura tumultuosa e virtuosistica, stati d’animo mutevoli, melodie liriche e pathos travolgente. ‘Iberia’ è l’ampia suite da cui sono tratti El Puerto e Triana. I biglietti per il concerto sono acquistabili alla biglietteria del Comunale e a Casa Romei la sera del concerto dalle 20.15. I biglietti a tariffa intera in vendita anche online. Prezzi: intero 10 euro, ridotto 7 euro (abbonati Ferrara Musica, possessori Carta Romei, riduzioni di legge).