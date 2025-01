Ferrara musica. Al Ridotto rivive Babar

Nuovo appuntamento per FeMu Edu, la programmazione di Ferrara Musica destinata alla formazione dei giovani ascoltatori nella stagione 2024/2025.

Oggi, alle 9.30 e alle 11, al Ridotto del Teatro una versione particolare de ’L’Histoire de Babar’ di Francis Poulenc, a cura dell’Ensemble Youterpe’s Vision. ’L’Histoire de Babar’ è la storia di un piccolo elefantino, intraprendente e coraggioso. La storia, nata dalla fantasia del poeta e pittore Jean de Brunhoff nel 1931, è stata musicata da Francis Poulenc nel 1940 per piano e poi orchestrata da Jean Francaix.

In questo spettacolo la musica di Poulenc è riproposta in trascrizione originale per flauto, arpa, piano e piccole percussioni. La storia sarà narrata dall’attrice Paola Lacaprara, accompagnata dalla musica, con oggetti di scena che elaborano le immagini originali di Jean de Brunhoff. Assieme a lei due musiciste di lunga esperienza professionale.

La pianista Anna Bellagamba ha lavorato nel corso di diversi anni alla ideazione e realizzazione di spettacoli multimediali. Come Youterpe’s Vision ha prodotto spettacoli creativi e originali di commistione e interazione tra le arti, dialoghi germinativi tra diverse realtà istituzionali e artistiche dei territori. In ambito cameristico propone i progetti in trascrizioni originali per flauto e pianoforte, con la collaborazione della flautista Morena Mestieri.