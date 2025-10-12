Ferrara Musica e Bal’danza al Ridotto. Stagione al via con due giovani talenti

Si inaugura la rassegna ’Ferrara Musica al Ridotto’ con un appuntamento di alto profilo che vede protagonisti due emergenti del panorama musicale italiano e internazionale: il violoncellista Haolong Chen e il pianista Gabriele De Feo. Il concerto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Bal’danza APS e l’Accademia Pianistica di Imola, si terrà oggi alle 10.30. Questo evento segna l’inizio di una lunga serie di concerti che animeranno il Ridotto fino a metà maggio, frutto della rinnovata collaborazione tra Ferrara Musica, il Conservatorio Frescobaldi e le principali istituzioni musicali della città, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e l’eccellenza musicale. Il concerto è inoltre promosso con la collaborazione del Circolo Unione di Ferrara e il contributo di Fideuram Private Banker.

Il duo formato da Haolong Chen e Gabriele De Feo presenterà un programma affascinante che spazia dal romanticismo all’inizio del ‘900. Il concerto si aprirà con l’Adagio con Variazioni di Ottorino Respighi, seguito dalla virtuosistica Quarta Ballata per pianoforte solo di Fryderyk Chopin e dalla Suite per violoncello solo n. 2 di Bach. La conclusione sarà interamente dedicata a Robert Schumann, di cui verranno eseguiti i Fantasiestücke op. 73, l’Adagio e Allegro op. 70 e gli Stücke im Volkston op. 102, tutti capolavori di grande intensità espressiva e lirismo. Nonostante la giovane età, i due protagonisti vantano già un curriculum di notevole spessore. Haolong Chen (violoncello, classe 2008) è un prodigio italo-cinese che, dopo essersi formato in Italia con Paolo Ballanti, è stato ammesso all’Accademia Stauffer sotto la guida di Frans Helmerson, dove nel 2025 sarà confermato per il Triennio Stauffer Performance Diploma. Le sue esperienze includono esibizioni con Kit Armstrong e la Stauffer String Ensemble di John Axelrod, oltre a un concerto per Re Carlo III nella Basilica di San Vitale a Ravenna. È pluripremiato in concorsi nazionali, tra cui un primo premio a “Giovani in Crescendo” di Pesaro. Suona un violoncello di Natale Carletti, della collezione d’archi del Lions Club di Bagnacavallo. Gabriele De Feo (pianoforte, classe 2003) si è diplomato con lode e perfezionato all’Accademia Pianistica di Imola con Leonid Margarius, ed è stato ammesso ai corsi dell’Accademia Chigiana con Lilya Zilberstein. Vanta una Laurea in Musicologia con il massimo dei voti. Svolge un’intensa attività concertistica da solista e camerista in Italia e all’estero. L’ingresso al concerto è a posto unico 3 euro. È prevista una riduzione a 1 euro per gli under 20 e per i soci Bal’danza.

