Ferrara Musica, ovazione per la pianista Uchida

Nuovo sold out per la stagione 2023/2024 di Ferrara Musica. Il concerto di domenica, protagonista la pianista MItsuko Uchida e la Mahler Chamber Orchestra, ha fatto registrare un record di pubblico con 850 presenze in sala. Per Uchida – pianista di culto, per la prima volta ospite della nostra città – e per la Mahler Chamber Orchestra - presenza ricorrente, a sostegno di un anno teatrale che vede partecipare al cartellone tutte le orchestre dirette da Abbado a Ferrara – si è trattato di un trionfo. I due concerti per pianoforte e orchestra di Mozart K. 453 e K. 482 – intervallati dal Choral Quartett di Jörg Widmann, eseguito dalla sola orchestra – sono stati eseguiti con quella forza, raffinatezza e profondità di pensiero che ha reso meritoriamente celebre l’interprete giapponese.