"Ferrara non dimentica il ‘suo’ Abbado"

"Ferrara è la città che meglio ha ricordato Claudio Abbado". Così Helmut Failoni, giornalista autore insieme a Francesco Merini del film-documentario ‘L’Orchestra. Claudio Abbado e i musicisti della Mozart’, trasmesso sabato a Ferrara in occasione dei partecipati eventi organizzati da Ferrara Musica e Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. "Si sente proprio una passione e un coinvolgimento forte di Ferrara Musica e del teatro Comunale nei confronti del nostro maestro – rimarca Failoni –. Ferrara non ha dimenticato Claudio Abbado". Il giornalista e documentarista poi ricorda: Per il maestro era importantissimo il concetto dell’ascolto reciproco in musica. Allargava il concetto di musica da camera all’intera orchestra. Quando riteneva che una cosa fosse giusta non si riusciva a fermarlo. In questo era un grande utopista e alla fine riusciva sempre a migliorare le situazioni, sia musicali che extramusicali". Tra le iniziative, anche la mostra con venticinque scatti di Marco Caselli Nirmal, che immortalano Abbado.