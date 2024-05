"Ferrara non può perdere una gara come la maratona"

Ferrara rischia di perdere la tradizionale maratona? C’è chi non ci sta e che promette di fare di tutto perchè ciò non accada. Lo dice Massimo Magnani, uno che di maratone se ne intende, da ex atleta, allenatore e ct azzurro. E’ proprio lui a intervenire, il giorno dopo l’annuncio di resa degli organizzatori. "Proprio ieri mattina ho incontrato Massimo Corà ed Erica Cavalieri per parlare di qualche iniziativa sportiva – spiega Magnani –. Con la discrezione che li contraddistingue non mi hanno detto nulla della comunicazione che avrebbero fatto nel pomeriggio e che mi ha lasciato scioccato.

Oltre ad una forte tristezza, perché conosco gli sforzi (di ogni tipo) e l’impegno profuso da Massimo ed Erica, mi ha preso anche un forte senso di rabbia, perché Ferrara non può e non deve perdere la maratona!

Non lo dico io, ma i fatti: Ferrara è la città della Maratona! Storia, tradizione, studi sulla metodologia di allenamento, personaggi che hanno fatto grande questa disciplina nel mondo.

Ogni amministrazione comunale fa a gara per avere la maratona nella propria città, perché la

Maratona (anche grazie a Ferrara) è diventata il simbolo della corsa! Un simbolo che significa,

promozione dello sport, sfida con sé stessi, viaggio al proprio interno alla scoperta di angoli

sconosciuti della propria personalità, stare insieme. Dov’è l’amministrazione di Ferrara? Nel silenzio più totale! Non è accettabile! Già ho segnalato le forti incongruenze sulla Cittadella dello Sport, oggi Fabbri avrebbe dovuto incontrare Uisp, ma ha rimandato l’incontro a data da destinarsi. E’ chiaro che a queste amministrazione e a Fabbri dello sport (di qualsiasi tipo) importa nulla. Ancora una volta visione, strategia, prospettiva disattesi completamente.

Sport, che invece, è sempre più centrale nello sviluppo di una comunità. Un altro segno meno per il valore della nostra città!

Io non ci sto! L’avventura elettorale potrebbe segnare un’inversione di tendenza, ma a prescindere da questo, io come persona mi metterò ancora una volta in gioco, affinché la città abbia la propria Maratona e perché Massimo ed Erica non si sentano abbandonati. Gli amici servono anche per questo.

Sono certo che come me, Orlando Pizzolato, Laura Fogli Salvatore Bettiol, Emma Scaunigh,

Luciano Mazzanti, Giuseppe Pambianchi e tante altre realtà sportive della città non si tireranno indietro nel mettere in campo la loro competenza, i loro contatti e i loro rapporti affinché Ferrara abbia la propria maratona. Massimo, Erica, Corriferrara non siete e non sarete lasciati soli!".