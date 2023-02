Ferrara Nostra contro Poltronieri "Niente di personale: è inadeguato"

di Federico Di Bisceglie

Il malumore serpeggiava già da un po’ di tempo. I tre di Ferrara Nostra avevano già "ripetutamente" mandato segnali inequivocabili denunciando un certo fastidio per come il presidente del consiglio comunale Lorenzo Poltronieri esercita il suo ruolo. Nonostante questo, le risposte che gli ex leghisti (Francesca Savini, Catia Pignatti e Luca Caprini) si aspettavano non sono mai arrivate. Ed eccoci allo strappo: il gruppo voterà l’ordine del giorno della minoranza ‘contro’ Poltronieri.

Savini, siamo al redde rationem. Cosa otterrete da questo voto?

"In sostanza questo ordine del giorno non inciderà sull’attività del presidente del Consiglio, perché per ‘sfiduciarlo’ occorre una mozione sottoscritta dai due terzi dei consiglieri comunali. Certamente, però, lanciamo un segnale chiaro. Voglio tuttavia fare una premessa importante".

Ovvero?

"Questo è un atto politico, non è certamente un attacco alla persona ne all’attività di consigliere di Lorenzo Poltronieri".

Cosa contestate del suo operato?

"Riteniamo che il modo in cui ha condotto la sua attività sia assolutamente inadeguato e irrispettoso delle prerogative dei consiglieri comunali. Il regolamento, in questo senso è molto chiaro e non lascia spazio all’interpretazione. Il presidente è un organo autonomo rispetto alla Giunta. Per quanto ci riguarda, pur essendo noi espressione di un gruppo consiliare dell’alveo della maggioranza e che sostiene il sindaco e la sua giunta, riteniamo Poltronieri eccessivamente succube della volontà politica. Non garantisce, insomma, quella terzietà che si accorda al presidente. In più, c’è un problema di carattere organizzativo e metodologico".

Cioè le sedute di Consiglio vengono organizzate in maniera tardiva?

"Non è solo un problema che riguarda la calendarizzazione dell’attività del Consiglio in senso stretto, è una questione più ampia. Anche per le commissioni, anche quelle che vengono richieste dal nostro gruppo, lo scenario è più o meno lo stesso. Peraltro il fatto che non ci sia mai una reale condivisione sui temi, prima che questi vengano inseriti negli ordini del giorno e sottoposti alla capigruppo. Sono sempre decisioni calate dall’alto, che francamente riteniamo inaccettabili".

Si aspetta dei contraccolpi in maggioranza?

"Mi sentirei di escluderlo"

Politicamente è un dato rilevante il fatto che un gruppo di maggioranza sostenga un documento sottoscritto e promosso dalle forze di opposizione, non trova?

"Sì, ma le occasioni di confronto ci sarebbero state se ci fosse stata la reale volontà di farlo. Noi siamo giunti a questa decisione, dopo un confronto approfondito, perché i nostri appelli precedenti non sono stati raccolti. Sono sempre rimasti lettera morta. Ripeto: non è un attacco personale, ma è evidente da più aspetti che Poltronieri sia del tutto inadeguato".