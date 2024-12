Ferrara: nuove misure di sicurezza sugli autobus per prevenire aggressioni

Più sicurezza per gli autisti dei mezzi pubblici, autobus in particolare, e per i controllori. Ma anche per i cittadini che ne usufruiscono quotidianamente. Purtroppo sono sempre più frequenti gli episodi di aggressioni, per la maggior parte verbali, ma che sfociano non così di rado in fisiche, che si consumano sugli autobus di linea anche in provincia di Ferrara.

E così le istituzione deputate a intervenire e prevenire, ieri si sono riunite nel palazzo del governo, in via Ercole I d’Este per individuare un percorso condiviso per giungere all’adozione di azioni concrete per tutelare la sicurezza degli autisti, del personale verificatore dei titoli di viaggio e degli stessi viaggiatori, dopo alcuni episodi di violenza registrati sugli autobus del servizio pubblico in provincia di Ferrara.

Questo quanto emerso dall’incontro di ieri mattina in prefettura nell’ambito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello, con la partecipazione dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Ferrara, Nicola Lodi, dei vertici provinciali delle forze dell’ordine e della polizia municipale, dei rappresentanti dell’azienda di trasporti Tper e dell’Agenzia per la mobilità.

La decisione. A seguito di un’attenta analisi della situazione, si è unanimemente convenuto di implementare una serie di misure volte a garantire una maggiore sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, intensificando innanzitutto lo scambio di informazioni tra conducenti, personale preposto al controllo dei titoli di viaggio e centrali operative delle forze dell’ordine, al fine di individuare tempestivamente i responsabili di atti di violenza.

Le autorità di polizia, da parte loro, assicureranno una maggiore presenza di personale, anche in borghese, nelle principali fermate dei bus, in particolare durante gli orari di punta, in corrispondenza degli ingressi e uscite degli studenti. L’attività di vigilanza e controllo si concentrerà soprattutto sulle linee a più alto rischio e a più alta concentrazione di passeggeri secondo una mappatura già predisposta dall’agenzia per la mobilità.

In questa cornice operativa la rete di videosorveglianza aziendale, posizionata capillarmente sull’intera flotta in servizio, svolgerà un ruolo cruciale nel supportare le attività di prevenzione e contrasto, fornendo elementi utili per l’identificazione degli aggressori.

La priorità. "La sicurezza dei cittadini e dei lavoratori è una priorità assoluta – ha tenuto a sottolineare prefetto Marchesiello – Le misure adottate oggi rappresentano un passo importante per contrastare un fenomeno che genera allarme sociale. Invito tutti i cittadini, inoltre, a collaborare con le forze dell’ordine, segnalando eventuali situazioni sospette. Siamo certi che grazie a questo lavoro di squadra riusciremo a garantire un servizio di trasporto pubblico sempre più sicuro e affidabile".

Attenzione a un problema sociale che, purtroppo, negli ultimi anni è cresciuto e che ora chiede di essere risolto. Non infrequenti anche negli ultimi tempi i casi di aggressioni ai controllori o conducenti. Alla fine di novembre, su un autobus di linea, ad essere aggrediti furono due agenti della polizia locale che erano in servizio di controllo proprio per evitare il ripetersi di simili episodi. In quel caso l’aggressore aveva con sè anche un quantitativo di hashish.