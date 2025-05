FERRARA Omaggio al circo. Parco intitolato a Nando Orfei

Ferrara rende omaggio a Nando Orfei (1934-2014), uno dei più grandi artisti circensi della storia, con l’intitolazione del parco di via Porta Catena, luogo simbolico, dove il suo grande tendone ha più volte trovato casa durante celebri tournée. Un tributo che assume un significato ancora più profondo considerando che Nando Orfei nacque a Portomaggiore, a pochi chilometri da Ferrara, e che proprio nel capoluogo estense trascorse parte della sua giovinezza, mantenendo in seguito con la città un forte legame affettivo. L’intitolazione avverrà sabato 17 maggio nel corso di una cerimonia pubblica organizzata dal Comune di Ferrara e dalla famiglia Orfei, in collaborazione con il Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi di Verona.

Quello di Ferrara è un omaggio a un artista che ha segnato la storia del circo italiano e internazionale, anche grazie alla collaborazione con Federico Fellini, che lo volle in tre suoi film e lo rese indimenticabile al grande pubblico con il ruolo che gli riservò in Amarcord. Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli e Liana Orfei, sorella di Nando. "Dedicheremo a questa essenziale figura della storia del circo un parco rinato – ha detto Fabbri – strappato al degrado. Immaginazione, creatività, gioco, dedizione e amore per il proprio mestiere, sono tutti elementi che Nando Orfei ha raccolto e ha saputo tramandare di generazione in generazione, rendendo la sua storia conosciuta nel mondo".