Ferrara ospita il primo torneo Max Landi’s di biliardo 5 birilli

Dopo anni di intenso lavoro e di dedizione alla causa, Ferrara ospiterà il primo torneo Max Landi’s, un evento dedicato esclusivamente al biliardo (precisamente con la specialità 5 birilli). La manifestazione, organizzata dall’Accademia del Biliardo A.S. Dilettantistica di Ferrara, inizierà lunedì alle 18.30, per poi proseguire nei seguenti due giorni sempre alla stessa ora. In seguito alle vacanze pasquali, il torneo riprenderà con la stessa organizzazione per i giorni 22, 23 e 25 aprile per poi concludere con la finale del 26 aprile.

La formula utilizzata per lo svolgimento di questo evento è la medesima delle manifestazioni nazionali ed è stata spiegata nel dettaglio dal responsabile Fibis Ferrara Luca Selvatici: "Parteciperanno 128 giocatori, comprese ben 27 eccellenze in tutto il territorio nazionale. Ogni sera si sfideranno due/tre batterie, composte da 8 giocatori ciascuna, che verranno sorteggiate dal sistema Fibis, gestito dal circuito Coninet. Per ogni batteria solo un atleta potrà passare il turno, che poi parteciperà alla fase finale il 26 aprile dalle 14. Ogni match sarà deciso al meglio dei cinque round ai 60 punti".

Ospitare un torneo di caratura nazionale non è mai facile, ma ciò che ha premiato Ferrara è la caparbietà del presidente dell’Accademia del Biliardo cittadina, Domenico Cerra, il quale si è mostrato molto soddisfatto del lavoro e degli sforzi fatti. Il torneo si svolgerà nel circolo di via Padova 295 e aprirà le porte a chiunque sia interessato.

Riccardo Fattorini