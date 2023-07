Ferrara, Parte il Cantiere della Nuova Piazza Cortevecchia entro Natale 2023

Partirà tra fine agosto e inizio settembre, con previsione di completamento entro Natale 2023, il cantiere della nuova piazza Cortevecchia, destinataria di un finanziamento ministeriale e progettata con il coinvolgimento dei cittadini e la messa al voto di diverse proposte. Ieri mattina gli assessori Alessandro Balboni (Ambiente), Matteo Fornasini (Commercio), Andrea Maggi (infrastrutture), Angela Travagli (Patrimonio) e Luca Cimarelli di Ferrara Tua, proprietaria del vicino parcheggio di Borgoricco, hanno incontrato i titolari delle attività che si affacciano sulla piazza per condividere le fasi dei lavori. A illustrare il dettaglio tecnico e la proposta di cronoprogramma c’era la dirigente Olga Mantovani. Erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni Ascom, Cna e Confesercenti.

Il 28 agosto si procederà allo spostamento dell’isola ecologica, che poi sarà riqualificata e schermata. A seguire, nella prima settimana di settembre, si intende avviare dal centro della piazza l’intervento, per consentire ai locali di continuare ad adottare le distese. Proprio nella parte centrale saranno piantate anche le nuove essenze, all’insegna di un intervento dalla profonda vocazione green, che si inserisce nelle strategie, supportate dal ministero, di contrasto ai cambiamenti climatici e di riduzione delle cosiddette isole di calore. Dopo si procederà alla ripavimentazione, per concludere, nelle previsioni, a dicembre. Successivamente, dopo il periodo natalizio, saranno riqualificati gli accessi alla nuova piazza Cortevecchia. Nella nuova piazza il cemento lascerà il posto a sette aree verdi rialzate con la piantumazione di platani e ‘tappeti’ verdi. Tra queste ‘isole’ green saranno realizzati camminamenti in porfido con panchine e nuovo arredo urbano.

Tra gli interventi in progetto c’è inoltre il potenziamento del wifi, a copertura dell’intera zona.