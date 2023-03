Ferrara, pensionato aggredito da un cane: punti di sutura su testa e orecchio

Un cane lupo cecoslovacco

Lido di Spina (Ferrara), 13 marzo 2023 – Attimi di grande paura si sono vissuti ieri pomeriggio a Lido di Spina dove un pensionato è stato aggredito da un pastore cecoslovacco di proprietà di un parente. Sull’accaduto stanno facendo accertamenti i carabinieri della Compagnia di Comacchio, intervenuti insieme all’ambulanza che ha trasportato l’uomo immediatamente a Valle Oppio dove è stato medicato e sottoposto ad alcuni punti di sutura alla testa e a un orecchio.

Secondo i primi accertamenti, il cane lo avrebbe prima graffiato e poi preso a morsi procurandogli ferite importanti e una decina di punti. In serata, dopo gli accertamenti sanitari a Lagosanto, il paziente è stato accompagnato all’ospedale Sant’Anna di Cona per un ulteriore consulto medico. Non è comunque in pericolo di vita. Attivato subito, come di routine in questi casi, anche il servizio veterinario dell’Ausl. I carabinieri hanno sentito la ricostruzione del ferito e quella di alcuni testimoni per cercare di rimettere insieme i pezzi dell’aggressione.