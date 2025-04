Ferrara per la Palestina: "Mai manifestato tramite modalità violente o causato danni"

In relazione all’articolo ‘Dopo il blitz dei militanti pro Pal: ‘Inneggiano a violenza e intifada. Ora anche la minoranza condanni’, il gruppo Ferrara per la Palestina precisa: "Contestiamo la scelta del giornalista di riportare la dichiarazione del capogruppo Lega, Massimiliano Guerzoni, in cui si allude alla possibilità che le prossime manifestazioni possano essere armate, senza fornire ai lettori un’informazione essenziale: da più di un anno di attivismo del gruppo in città, non abbiamo mai manifestato tramite modalità violente o causato danni a cose e persone, mai ne abbiamo dichiarato le intenzioni. L’omissione di questo dato fondamentale ha generato una rappresentazione fuorviante".