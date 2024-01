Ferrara più accessibile. Lotta alle barriere con l’energia di Agata

La grande energia di Agata per una città sempre più senza barriere. Prende il via il progetto ‘#Lasciamolascia’ curato dall’associazione ‘Le Passeggiate di Agata’. Una realtà che ha l’obiettivo di promuovere iniziative sociali e culturali di sensibilizzazione relative al contrasto delle barriere architettoniche e culturali, che impediscono a chi ha disabilità motoria, psichica o sensoriale di partecipare pienamente alla vita della comunità o di svolgere le attività della vita quotidiana. All’incontro sono intervenuti il sindaco Alan Fabbri e Cristina Coletti, assessore alle Politiche sociali, Anna Baldoni, presidente dell’associazione Le Passeggiate di Agata, Stefano Vincenzi, papà di Agata, Agata Vincenzi, associazione Le Passeggiate di Agata, Manuela Mabretti, socia che ha realizzato la grafica del sito e di tutti i progetti, Matteo Macchi, socio d che ha composto la canzone per la campagna e Alberto Donadoni, Atg Europe co-finanziatore del progetto. "La tenacia di Agata – ha spiegato l’assessore Coletti – è da prendere come esempio da tutta la città. È la modalità migliore per dimostrare che una Ferrara alla portata di tutti, accessibile in ogni luogo, è possibile. Dalla determinazione di una bambina così speciale, supportata con grande forza dalla sua famiglia, è nato un progetto che intende cogliere nel segno, avvicinando e coinvolgendo in maniera trasversale tutti i cittadini. Sin da subito, con l’assessorato alle politiche sociali, è nata una comunione di intenti positiva che ha portato a mettere in campo insieme numerose azioni fondate sull’inclusione. Una di queste – ha concluso l’assessore – è la realizzazione del parco Giordano Bruno, il primo parco totalmente accessibile della città, dove Agata ha già lasciato la scia".

La campagna ‘#lasciamolascia’ è volta a sensibilizzare i cittadini sul tema dei luoghi dove tutti possono entrare senza problemi e barriere. A tal proposito è stato attivato un concorso di idee, per raccontare la necessità di superare le barriere. Tutto ciò attraverso grafiche, frasi, slogan da indossare su t-shirt e su gadget come borse, shopper, tazze, quaderni. Il concorso è iniziato nel mese di dicembre per i soci dell’associazione, ma ora si è scelto di aprirlo a tutta la cittadinanza, sia singoli che gruppi, scuole e chiunque voglia contribuire a ‘lasciare la scia’. Per partecipare si può fare riferimento all’indirizzo https://lepasseggiatediagata.org/concorso-di-idee/. Al termine dell’inziativa si terrà una festa al parco ‘Giordano Bruno’.

Mario Tosatti