’Ferrara possibile’, c’è Civati

"La Ferrara possibile" è il titolo e tema dell’evento organizzato da La Comune per oggi al Consorzio Factory Grisù. Alle 19,30 “Cultura e Democrazia”: incontro con Giuseppe Civati (nella foto) - politico, scrittore ed editore - che presenta la nuova edizione del saggio, di cui è autore, “Un po’ di Possibile (altrimenti soffoco)”, People edizioni. Introdotto da Anna Zonari, Civati dialoga con Vanni Rizzioli, candidato di Possibile nella Lista La Comune di Ferrara; modera lo scrittore Marco Belli. Giuseppe Civati, deputato dal 2013 al 2018, Il 6 maggio 2015, due giorni dopo il voto contrario alla riforma della legge elettorale, annuncia l’uscita dal Pd per le profonde divergenze con la linea politica assunta dal governo Renzi. Non rientrerà mai più nel Pd e darà vita al movimento politico Possibile, che a novembre 2015 diventa un partito.