’Ferrara pride in bike’ con ritrovo al parco Coletta

Sarà in bicicletta il primo pride ferrarese che farà parte dell’Onda Pride nazionale, intitolato proprio ‘Ferrara Pride in bike 2024’, che si terrà sabato 1 giugno. A presentarlo la coordinatrice del comitato Pride Manuela Macario, insieme a molte delle altre realtà che stanno costruendo questo evento. Le associazioni ferraresi coinvolte insieme ad Arcigay ‘Gli occhiali d’oro’, Agedo e Famiglie Arcobaleno sono: Anpi, Arci, Centro ascolto uomini maltrattanti, Centro donna giustizia, Cgil, Unione degli Universitari, Uisp e con l’adesione di Donne Democratiche.

"Non si parla più solo di gay pride – sottolinea Macario –, ma il pride è di tutte le identità non conformi, di chi vuole urlare al mondo che esiste, è orgoglioso di ciò che è e vuole essere riconosciuto. Non sarà solo di ‘alcuni’, delle persone Lgbt e alleati, ma di tutta la città, e speriamo possa coinvolgere anche attività culturali e commerciali ferraresi".

Punto di ritrovo, tra le 15.30 e le 16.30 sarà il Parco coletta, per poi partire insieme intorno alle 17 percorrendo viale Cavour e corso Giovecca, fino alla prima tappa in piazzale Medaglie d’oro, per prendere poi la rotatoria di via Pomposa-via Caldirolo, reimmettersi in corso Giovecca, proseguire in corso Martiri della libertà fino all’arrivo in piazza Trento Trieste, intorno alle 19,30. L’evento si svolgerà in bicicletta e su tutti i mezzi a ruote senza motore: una parata ecologica, non si userà infatti plastica monouso, sostenibile ed accessibile a tutte le persone, anche con mobilità ridotta, famiglie con bambini o semplicemente a persone che non possono usare la bicicletta o altri mezzi su ruote e rotelle. Sarà infatti previsto un servizio di biciclette-cargo dedicate specificatamente al trasporto di chi ne farà preventivamente richiesta.