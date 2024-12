Ferrara protagonista dell’alta pasticceria con Sweet Home

Ferrara diventa protagonista dell’alta pasticceria italiana grazie a In-Nova, casa di produzione locale che ha dato vita al programma televisivo Sweet Home. Da stasera alle 21 il nuovo format andrà in onda su Food Network (canale 33 Dtt) e sulla piattaforma Discovery+, portando l’arte dolciaria degli Ambasciatori Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) nelle case di milioni di italiani. Prodotto con la regia del ferrarese Michelangelo Ingrosso e la conduzione di Irene Colombo, Sweet Home rappresenta un viaggio alla scoperta delle tradizioni dolciarie delle diverse regioni italiane. Sotto la guida del Maestro Iginio Massari, presidente dell’associazione Apei, i 29 ambasciatori Apei racconteranno le loro storie, il legame con il territorio e le reinterpretazioni creative della pasticceria tradizionale e moderna. Il successo di Sweet Home è anche il risultato della creatività e del talento radicati a Ferrara, dove In-Nova ha sviluppato una narrazione unica, valorizzando la passione e la maestria degli artigiani della pasticceria italiana. "Abbiamo lavorato per creare un format capace di raccontare l’eccellenza dell’arte dolciaria italiana in modo innovativo, con un linguaggio visivo che emozioni e coinvolga il pubblico" ha detto Gianluca Antonelli, Ceo di In-Nova.