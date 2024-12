Ferrara, residenti difendono i giardini Cavour: "Nessun degrado, solo eventi regolari"

Caro Carlino,

Sono un residente di Ferrara che il 30 Novembre si trovava ai giardini Cavour. Ogni fine settimana passo di fianco al chiosco per raggiungere il centro e mai mi era capitato di imbattermi nel presunto "degrado" enfatizzato dall’articolo a cui rispondo. Ho avuto modo di seguire la serata organizzata regolarmente dalla titolare sin dall’inizio e vorrei porre all’attenzione dei lettori, dei residenti limitrofi, degli amministratori di condominio e dell’assessore Nicola Lodi alcune prospettive differenti.

A differenza dei luoghi tipici della movida Ferrarese i giardini Cavour sono un luogo di passaggio che non permette grande visibilità, specie se nei paraggi molti altri locali offrono una sistemazione al chiuso (specie d’inverno). L’attività in oggetto ha cercato di fare quello che poteva con quello che aveva, con tanto di permesso. Non aveva certo il patrocinio del comune, né ospitava un evento organizzato dallo stesso che, per inciso, ha shiftato la movida estiva per lo più in Darsena durante tutta la stagione estiva e ha escluso i locali limitrofi durante il festival Buskers, precludendo, de facto, la possibilità di un introito economico a coloro non aventi la possibilità di partecipare agli eventi citati.

Non accuso l’amministrazione, per carità. Dico solo che bisognerebbe quantomeno regolamentare le modalità di svolgimento di un evento, anche se non lo si organizza personalmente, evitando di esporsi a postumi. Non si può parlare di "feste" in quanto l’ultima risaliva al 17 Agosto, oltre tre mesi fa. I cittadini potranno anche essere esausti, sicuramente però non deriva dall’attività in oggetto.

Per quanto riguarda "le attività commerciali" e ancora "gli studi professionali", qualcuno ha avuto l’accortezza di organizzare la serata di sabato, quando all’indomani, si suppone, la maggior parte delle attività sarebbe stata chiusa. L’intervento delle forze dell’ordine non è stato vano, si sono assicurati che la proprietaria avesse il regolare permesso e sono andati via finché, probabilmente a causa delle continue segnalazioni, sono tornati indicandone la fine. Erano le 01:51, sicché la titolare ha cercato di allontanare i pochi presenti rimasti. Sono rimasti due clienti a suonare con una chitarra quando la festa era già finita.

Infine, mi sembra assurdo e folle paragonare la situazione legata ai giardini Cavour con quella in zona GAD dove fino a pochi anni fa gli accoltellamenti e le risse erano all’ordine del giorno. Ciò che fa rabbia è la chiave con cui sono stati narrati i fatti, fuorviante e demonizzante.

Fabiano