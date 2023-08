"Ferrara: rifiuti pericolosi e commercio irregolare, nei guai rivenditori auto e officina"

Officine e autoscuole sotto la lente. Proseguono senza sosta i controlli della polizia di Stato alle attività connesse alla circolazione stradale. La polizia stradale, specializzata in materia, nel mese scorso ha svolto verifiche a carico di sette attività. Nello specifico si tratta di due autoscuole, tre rivendite di veicoli usati, un’agenzia di pratiche auto ed un’officina di riparazione. Nel complesso sono state controllate 21 persone e 120 veicoli ed accertate sei violazioni.

I controlli nelle autoscuole, concentrati sulla verifica della regolarità dei corsi inerenti la carta di qualificazione del conducente per mezzi pesanti, sono risultati regolari. Allo stesso modo nulla è stato rilevato all’agenzia di pratiche auto sul controllo specifico relativo alle nazionalizzazioni dei veicoli, sulle quali vige molta attenzione da parte della polizia stradale. Discorso ben diverso invece per quanto riguarda le altre attività controllate dagli agenti. L’ufficio di polizia giudiziaria della Stradale ha infatti contestato quattro violazioni amministrative alle rivendite di auto sia per il commercio abusivo, sia per la tenuta dei registri di pubblica sicurezza. Conseguenze ben più gravi ha avuto il titolare di un’officina ferrarese di riparazioni meccaniche denunciato per reati inerenti la gestione dei rifiuti pericolosi.