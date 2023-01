Ferrara sarà la prima capitale del ‘glocal’?

Adriano

Facchini*

urbanizzazione, assieme all’incremento demografico, al cambiamento climatico, e ora alla pandemia, è stata uno dei fenomeni mondiali più stravolgenti degli ultimi 120 anni. Da un 6-7% di urbanizzazione stimata nel 1900, quando la popolazione mondiale ammontava a poco più di 1,5 miliardi di persone, siamo attualmente arrivati a superare il 60%, ma con una popolazione che ha raggiunto gli otto miliardi di individui. I grandi centri urbani, con milioni di abitanti, sempre più separati dal mondo naturale, hanno contribuito non poco al collasso della nostra civiltà. Anche se le previsioni, ormai da anni, fanno ipotizzare un ulteriore incremento del fenomeno che arriverà a sfiorare l’80% nel 2050, quando la popolazione raggiungerà i 10 miliardi di individui, da un paio di anni qualcuno ha iniziare prevedere un radicale cambiamento. Si comincia infatti già a ipotizzare un ripopolamento delle aree rurali, una ricetta utile per recuperare un rapporto con il mondo naturale del quale facciamo parte ma da cui ci siamo allontanati. Per evitare il peggio si caldeggia il passaggio da una ‘Economia del Progresso’ a una ‘Economia della Resilienza’, nella quale le comunità rurali potrebbero diventare l’avanguardia di questa nuova età della Resilienza. Il modello ideale auspicato è quello di città costituite da un massimo di 200mila abitanti, circondate da un territorio ripopolato dalle nuove generazioni che grazie alle aggiornate tecnologie non rimarranno più isolate. Esse potranno lavorare da remoto, vivere e crescere i propri figli in un ambiente più libero e sereno rispetto ai grandi centri dell’urbanizzazione. Ferrara, con i suoi poco più di centomila abitanti e la sua straordinaria storia rinascimentale, potrà diventare un simile modello: una capitale del Glocal da imitare a livello mondiale, se oltre a stimolare un ripopolamento della sua campagna, saprà scegliere e farsi apprezzare per alcuni filoni locali di cui diventare riferimento. Nel 2021, in un convegno, un gruppo di esperti aveva elencato almeno tre di questi filoni: il pane, lo storione e la cucina di Messisbugo ( con lui a Ferrara nacque la prima scuola di cucina d’Europa).

* Agronomo e studioso dei

fenomeni ambientali e sociali