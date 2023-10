"Ferrara: Scaramagli in giunta? "Io penso solo a lavorare" per il partito

Chiara Scaramagli, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e vice coordinatore provinciale, rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura per le Comunali con il vessillo del partito di Giorgia Meloni. Avvocato dal 1997, due figli – una di 23 anni, l’altro di 19 – scende ufficialmente in campo. "Ho deciso di impegnarmi per il mio partito. Mi ero candidata anche nel 2019, un’esperienza molto bella. Ora ci riprovo"

Come è maturata la sua decisione?

"Il mio impegno ai banchetti, tra la gente, il contatto continuo con le persone. Questi gli ingredienti che credo facciamo parte della politica con la ’p’ maiuscola. I tesseramenti sempre fatti di persona, in un mondo dove Internet è dominante. Dal contatto con le persone nasce il mio desiderio di mettermi in gioco"

Da quanto tempo è in Fratelli d’Italia?

"Dal 2018. Incontrai il senatore Alberto Balboni e gli chiesi se potevo fare parte del gruppo. E’ una bella squadra, c’è tanta voglia di lavorare fianco a fianco. Insieme"

Correva l’anno 2019, oggi. Un po’ di cose sono cambiate a partire dai numeri

"Sì, in quel momento era dominante la Lega. Adesso noi siamo al 30% dei consensi"

E’ il vostro momento insomma

"Saranno gli elettori a decretare il risultato, la gente. Il voto è sovrano"

Immigrazione, un bel problema

"Servono accordi con i Paesi di partenza degli immigrati. E’ un fenomeno complesso, l’Italia non ne può certo uscirne da sola. Una svolta c’è stata, Giorgia è entrata a testa alta in Europa. Finalmente un po’ di credito per il nostro paese, poco considerato in passato a certi tavoli. Grazie a lei non è più così"

La giunta?

"Ci penseranno i vertici. Con Fabbri sindaco è chiaro che il vice deve essere di una delle altre liste della nostra coalizione"

E lei in giunta?

"Io? Io penso a lavorare per il partito. Vedremo quanti voti riuscirò ad avere".