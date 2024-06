Ferrara senza voce a Strasburgo: "Dal territorio nessun candidato. Prima volta in quindici anni"

Mentre una guerra dilania il cuore del vecchio continente e le questioni di respiro europeo si fanno sempre più impellenti, Ferrara non prova nemmeno ad avere una propria voce a Strasburgo. Il territorio estense, infatti, non esprime alcun candidato alle elezioni europee. Un’anomalia – almeno rispetto agli ultimi quindici anni – messa in luce da Rossella Zadro, segretaria provinciale del Movimento Federalista Europeo.

Zadro, è proprio sicura di questa ‘grande assenza’?

"Basta gettare uno sguardo alle ultime tre tornate elettorali. Nel 2009 Ferrara candidava Alberto Balboni con il Pdl e Francesca Savini per i Socialisti Uniti. Nel 2014 Rita Cinti Luciani con il Pd e nel 2019 la stessa Cinti Luciani con +Europa e Claudio Fochi per i 5 Stelle".

E quest’anno?

"Nessuno".

C’è chi potrebbe tacciare di provincialismo questo suo appunto. In fondo le province italiane sono molte di più dei seggi e non tutti possono essere rappresentati.

"Non è questione di provincialismo. Però mi si permetta di evidenziare che se tra tanti candidati emiliano-romagnoli Ferrara è l’unico territorio non contemplato significa che c’è un problema".

Quale?

"Forse non abbiamo solo un tessuto economico e sociale più debole rispetto ad altre parti della regione, ma anche quello politico e partitico manca di una classe dirigente solida. Ci lamentiamo spesso di essere l’ultima ruota del carro. Non è che siamo noi che non sappiamo farci valere?".

Cosa avrebbe comportato avere un candidato, magari eletto, in Europa?

"Una ‘testa’ ferrarese avrebbe permesso di avere voce e confronto al parlamento europeo. Ci avrebbe garantito una visibilità che ora mancherà".

Si è spiegata il perché di questa assenza di candidati?

"Oggi sono tanti i partiti consapevoli della necessità di un’Europa unita. Evidentemente questi partiti non hanno guardato a Ferrara per esprimere i propri candidati. Forse risultano più attrattive altre aree. Sembra quasi che a livello regionale il nostro territorio sia stato escluso".

Dalla provincia l’Europa viene spesso percepita come lontana, burocratica ed estranea. Perché secondo lei?

"Perché ha meccanismi decisionali rigidi, che sono gli stessi di settant’anni fa. Oggi abbiamo bisogno di altro".

Di cosa?

"Un struttura federale, un governo europeo e una difesa unica. Se dobbiamo essere autonomi e gestire le nostre sorti, dobbiamo essere uno Stato con le proprie caratteristiche. Esiste un testo organico di riforma dei trattati, ma è fermo al palo".

Come viene vista l’Europa dai giovani?

"Esiste, punto e basta. Viene data per scontata. Così come la pace, che invece è una conquista dell’Europa stessa. A scuola non la si insegna e spesso si assorbono solo gli aspetti negativi. Se non la si spiega viene interpretata solo come una realtà astratta che decide sulle nostre teste".