Ferrara si conferma inclusiva. Torna il ’pulmino’ di Anteas. Coletti: "Servizio essenziale"

Quasi 16mila chilometri percorsi nell’ultimo anno per garantire 1350 trasporti sociali, nell’ambito di un servizio di prossimità fondamentale per le persone anziane o fragili. Questo è ’Un pulmino per tutti’, il progetto promosso da Anteas con l’intento di fornire, alle persone in difficoltà, un supporto nella gestione della vita quotidiana, attraverso un servizio di trasporto sociale a bordo di 2 mezzi, guidati da 12 volontari. La progettualità è sostenuta dall’assessorato alle politiche sociosanitarie del comune di Ferrara, con un contributo economico di 10mila euro.

"Quanto offerto – dice l’assessore Cristina Coletti – è un servizio essenziale, specialmente per le persone fragili e sole. Ringrazio Anteas, il presidente Paolo Paramucchi e la sua vice Marisa Baroni, per l’affidabilità e la reale concretezza".

Il progetto prevede anche il potenziamento dei servizi di teleassistenza attraverso volontari dedicati alla gestione del call center, che nel 2024 hanno risposto a quasi 2mila telefonate. A Ferrara è presente anche un ambulatorio medico con 6 infermieri, tutti quanti volontari.

"Anche quest’anno – sostengono Paolo Paramucchi e Marisa Baroni, rispettivamente presidente e vicepresidente della sezione locale di Anteas – siamo stati chiamati ad aumentare l’impegno. Non diamo solamente un servizio di trasporto, ma durante le loro chiamate tanti ci raccontano le loro problematiche". Sul territorio della Provincia di Ferrara Anteas conta 9 sedi, con più di 700 soci e 200 volontari. Questi numeri fanno del comparto provinciale di Anteas il più grande dell’Emilia-Romagna e il secondo in Italia.