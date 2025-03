Ferrara si fa bella alla fiera di Nizza

Ferrara è protagonista a Nizza per la Fiera ID Week-end 2025, che si chiuderà domani al Jardin Albert 1er - Place Massena. "Si tratta di un’importante opportunità di visibilità e di promozione per il nostro territorio. Da tanto tempo puntiamo sull’attrarre turismo dall’estero, oltre che dall’Italia anche grazie alla partecipazione di Ferrara alle fiere internazionali del turismo. Dopo il successo registrato a Monaco, la fiera di Nizza è una vetrina importante per farci conoscere in un mercato strategico come quello francese e per consolidare gli ottimi risultati turistici che sono arrivati l’anno scorso alle 500mila presenze, numeri mai raggiunti prima", così l’assessore Matteo Fornasini. La fiera si inserisce nell’ambito del progetto ’10 Comuni’, che intende valorizzare e far conoscere le città più belle d’Italia, promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza e Costa Azzurra, e vede per il secondo anno consecutivo la partecipazione di Ferrara.