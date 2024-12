Ferrara si illumina per Natale: spettacoli e musica nel centro storico

Dopo l’accensione in tutta la città estense di ben 130 chilometri di luminarie e alcune suggestive scenografie luminose, ritornano le iniziative per rendere speciale i fine settimana che precedono il Natale.

Oggi, dalle 17 alle 18.30, attraverserà il centro storico la marching band ‘Heart of Italy’ Pipe Band, per un coinvolgente spettacolo itinerante. Una banda di cornamuse e tamburi sfilerà tra i palazzi, le piazze e le vie del centro con il suo ricco repertorio di brani scozzesi tradizionali e contemporanei, assieme ad altri di propria composizione e a tema natalizio.

Si prosegue poi domani con l’imperdibile accensione dell’albero di Natale, dalle 17 in piazza Trento e Trieste, accompagnata a seguire dalla musica del Ferrara Gospel Choir Academy in ‘The Joy of Christmas’. Nella meravigliosa cornice del centro storico, il Ferrara Gospel Choir Academy si esibirà in un concerto emozionante.