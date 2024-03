’Ferrara Sotto le Stelle’ al Castello. Ecco i tre nuovi protagonisti

Ferrara Sotto le Stelle annuncia tre nuovi protagonisti della sua ventottesima edizione: nel Cortile del Castello Estense arrivano il sound travolgente dei Dry cleaning (martedì 4 giugno – unica data italiana), l’elegante e oscura elettronica di Daniela Pes (mercoledì 5 giugno) e il talento raro e cristallino di Any Other (lunedì 3 giugno – solo show, opening Blonde Redhead). Tornano dunque i grandi concerti nella storica location del festival, il cortile del Castello Estense. Si comincia lunedì 3 giugno con il raffinato trio indie rock newyorchese Blonde Redhead che presenta il recente successo discografico Sit Down For Dinner. In apertura alla band, il solo show di una delle artiste italiane più originali e ispirate in circolazione, Any Other, con il suo stillness,stop: you have a right to remember.

A seguire, l’unica data italiana dei Dry Cleaning (4 giugno), quartetto di South London che in pochissimi anni ha conquistato l’attenzione internazionale con il suo intrigante e originale mix di post punk e spoken word e che l’8 marzo pubblica la ristampa dei primi due Ep e un nuovo singolo, Sit Down Meal; e il talento multiforme ed esoterico di Daniela Pes (5 giugno), che con il suono al tempo stesso arcaico, contemporaneo e futuribile dell’album d’esordio Spira ha conquistato la Targa Tenco e ammaliato pubblico e critica. La settimana di musica si chiude sabato 8 giugno con gli irlandesi The Murder Capital, tra i migliori gruppi della scena post punk mondiale.

Si aggiungono poi i live immersi nel verde della Delizia Estense di Benvignante ad Argenta, nuova splendida location del festival, fra cui quello già annunciato lunedì 8 luglio di uno dei più travolgenti, talentuosi e amati bluesman in circolazione, il cantautore e chitarrista - vincitore di tre Grammy Awards - Fantastic Negrito.