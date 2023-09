Ferrara Sotto le Stelle, finale con il botto. Sul palco i Kula Shaker

Saranno i Kula Shaker a chiudere la 27ª edizione di Ferrara Sotto le Stelle. Oggi, alle 21, al Teatro Comunale arriveranno i Kula Shaker, uno dei gruppi più popolari della scena musicale britannica post Brit-pop grazie al suo vincente mix esoterico di riff psichedelici, mantra e misticismo rock and roll. Occasione per loro per presentare in modalità live, l’ultimo lavoro in studio, ‘1st Congregational Church of Eternal Love e Free Hugs’, e il nuovo singolo ‘Waves’, un brano euforico ed esaltante che anticipa il nuovo e settimo album.