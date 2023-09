Ferrara: Spacciatore Scappa, Perde Portafoglio e Finisce nei Guai

L’attività di controllo organizzata dalla polizia locale va avanti fra sequestri, sanzioni e denunce. Nell’ultima settimana un nigeriano di 35 anni è stato individuato dagli agenti mentre tentava di nascondere in un’area verde a margine di via Gulinelli una trentina di dosi di droga di varie tipologie tra cui cocaina, marijuana e hashish. La sostanza era già stata confezionata ed era pronta per essere smerciata. Nel corso del controllo l’uomo, resosi conto della presenza degli agenti, ha improvvisato una fuga a piedi, ma nel tentativo di seminarli ha perso il portafogli contenente i documenti personali, 270 euro in banconote di piccolo taglio e una ricevuta di acquisto di un bracciale d’oro del valore di quasi 600 euro. Droga e denaro sono stati sequestrati. Due giorni dopo l’uomo si è presentato al comando di via Tassoni per reclamare il portafogli perso, ma la circostanza gli è valsa una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Nella stessa mattina è stato identificato e denunciato un altro nigeriano irregolare sul territorio nazionale, che si era rifiutato di dichiarare le generalità agli agenti durante un controllo. Sanzioni anche a due uomini che avevano sostanze stupefacenti pizzicati in viale IV Novembre. Due pachistani sono stati infine multati perché sorpresi ad urinare in via Ticchioni e via Cassoli, dietro a piazza Castellina.