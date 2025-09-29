Ferrara sport festival. Duecento eventi e festa con centinaia di atleti

Si è chiuso ieri il sipario sulla prima edizione del Ferrara Sport Festival. La kermesse firmata dal Comune, con i suoi quattro giorni dedicati a tutte le discipline e all’attività fisica a 360 gradi, si conclude lasciando ricordi di divertimento, incontri e passione mentre ancora sembra passare davanti agli occhi l’effervescente carosello di tutti i colori dello sport.

Venerdì la visita del ministro per lo sport e i per i giovani, Andrea Abodi, che si fermava a chiacchierare con i ragazzi del Memorial Falchetti in Darsena, accompagnato dal sindaco Alan Fabbri e dalle cariche cittadine, dava il via alla cerimonia di inaugurazione proseguita in una piazza Municipale gremita di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni sportive, e di campioni ferraresi nazionali e internazionali degli ultimi decenni, dai fratelli Duran ad Alessia Maurelli ex capitana delle Farfalle a Tokyo, dal neo laureato bronzo mondiale Filippo Pelati alla storica maratoneta Laura Fogli, passando per Antonio Licata, Mirko Antenucci, Luca Lunghi, e tantissimi altri come i campioni italiani di ginnastica artistica della nostra Pgf.

Straordinari i video esclusivi di saluto di Marta Bertoncelli e di Luca Rambaldi, salito sul gradino più alto del podio ai mondiali di Shangai appena il giorno prima, medaglia d’oro per il quattro di coppia. Emozione e battimani per gli interventi del primo cittadino e dell’assessore Francesco Carità, che ha fortemente voluto il festival, e che con lo staff del servizio Sport del Comune ha dato vita a uno spettacolo di 200 eventi in 4 giorni coinvolgendo oltre 100 società sportive "per ringraziarle di tutto quello che fanno ogni giorno per la città".

Non ultimo, di grande impatto è stata la visita dei commissari di Aces Europe, ente internazionale al quale la nostra amministrazione ha presentato la candidatura di Città Europea dello Sport 2027, di cui si saprà l’esito entro la metà del mese. "E’ stata una scommessa mettere in piedi questa enorme macchina organizzativa. Una scommessa che oggi si traduce in un successo" conclude l’assessore allo Sport Francesco Carità.