Ferrara Summer Festival, polemica su concessione gratuita di locale Comunale

Festival che vai, polemica che trovi. In realtà, più del Ferrara Summer Festival in sé, l’opposizione la polemica l’ha ingaggiata su un locale di proprietà del Comune, concesso gratuitamente all’associazione Butterfly. Ossia il soggetto che organizza la kermesse. A portare il caso in consiglio comunale è stato il consigliere dem, Davide Nanni che, malgrado le spiegazioni dell’assessore al Commercio Matteo Fornasini, continua a lamentare una mancanza "di trasparenza". Il regolamento per la concessione di immobili comunali, spiega Nanni, parla chiaro: "L’uso gratuito può essere dato solo ad associazioni che intendano svolgere iniziative non a scopo di lucro. Butterfly fa attività di "biglietteria": chiaramente a scopo di lucro. E su questo punto l’assessore Fornasini è stato silente, trincerandosi dietro a una generica e discutibile affermazione: ‘In questi anni non c’è stata un’associazione che non abbia avuto un’agevolazione da questa amministrazione’. Forse le oltre 60 associazioni che a inizio anno si sono viste improvvisamente revocare l’uso della Casa del volontariato e altre sedi da questa amministrazione avranno qualcosa da ridire in merito". La conclusione a cui giunge Nanni è chiara: "Noi crediamo che ci sia un problema di trasparenza da chiarire – scandisce il consigliere in una nota - : gli eventi che animano la città nei mesi estivi sono un volano importante per l’economia locale, devono però essere gestiti nel rispetto della città e di chi vi abita". Non si è fatta attendere la replica dell’assessore che stigmatizza le prese di posizione dell’esponente dem. "Le richieste contenute nel documento del consigliere Nanni – ribatte l’amministratore – sono chiaramente pretestuose perché partono da un presupposto sbagliato. La nostra amministrazione ha sempre sostenuto tutte le associazioni, a prescindere dal presunto orientamento politico. E, tengo a ribadirlo, l’associazione Butterfly beneficia di tutti i privilegi concessi anche ad altre associazioni" . Su questo aspetto, per corroborare la "libertà con cui si muove questa amministrazione", Fornasini porta due esempi. "L’arena estiva al Parco Pareschi, realizzata da Arci – spiega – si trovava in grossa difficoltà, anche perché prima del nostro insediamento non percepiva alcun contributo. Noi, invece, abbiamo stanziato ben diecimila euro su base annua". Il secondo esempio è Internazionale per il quale "il Comune investe maggiori risorse rispetto a quanto accadeva in passato". A proposito di trasparenza, Fornasini conclude: "Da quest’anno per accedere ai contributi comunali, è necessario rispettare un iter trasparente e molto chiaro, sottoforma di avviso pubblico. Per cui, il Pd, farebbe meglio a variare i suoi argomenti. A meno che questi attacchi non siano rivolti alle centinaia di persone che lavorano per realizzare questa rassegna".

f. d. b.